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Giriş Tarihi: 27.1.2024

Panik değiliz çok sakiniz

Panik değiliz çok sakiniz

A SPOR’a konuşan Ertuğrul Doğan, “Trabzonspor’da panik havası yaratılmak isteniyor ancak şunu bilsinler ki, biz çok sakiniz. Hedeflerimizi nokta nokta yerine getiriyoruz” dedi

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, camianın birlik olması gerektiğine vurgu yaparken üst üste gelen kötü sonuçlara rağmen hedeflerinden sapmadıklarını söyledi. Doğan, şu ifadeleri kullandı: "Tabii ki bu sonuçları kabullenmek mümkün değil ama bunlar telafi edebileceğimiz kayıplar. Ben kulübüme, şehrime hayal satmam. Sponsorluk anlaşmaları yapıldığında Mendy, Onuachu ve Pepe'yi aldık. Yine aynı yolla transfer yapacağız."

BÜYÜK DEĞİŞİM YAŞANACAK
"Devre arası ve sonrasında büyük bir değişim yaşanacak. Önümüzdeki sezon yeni bir hikâye yazılacak. Şu anda genç, yetenekli oyuncularla da herkesin bildiği yıldız isimlerle de görüşmeler devam ediyor. 2-3 futbolcu için izlemeler tamamlandı ve okeylendi. Maliyetler uygun hale geldiğinde belirlenen isimleri alacağız. Bunun sayısı 4-5 de olabilir. Bir panik havası yaratılmak isteniyor. Ama şunu bilsinler ki, biz yönetim olarak çok sakiniz. Hedeflerimizi nokta nokta yerine getirmek için çalışıyoruz."

'YENİ HİKÂYE YAZACAĞIZ'
Taraftarlara da çağrıda bulunan Başkan Ertuğrul Doğan, "Bizim Trabzonspor'dan başka kulübümüz yok, hepimizin ortak değeri. Biz bunu herkese karşı savunmak zorundayız. Sakin olalım, hocamızın, futbolcularımızın yanında olalım. Afrika Kupası, sakatlıklar vs. sorunlar yaşadık. Bunlar geri gelecekler ve yapacağımız transferlerle seneye başka bir hikâye için yola çıkacağız" dedi.

HÜSEYİN 7 AY YOK
Yaşadığı üst üste sakatlıklar nedeniyle 1 yıl içerisinde sadece 4 maça çıkabilen Hüseyin Türkmen'in aşil tendonunda yırtık tespit edildi. 26 yaşındaki stoperin, ameliyat sürecinin ardından yaklaşık 7 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

İKİNCİ ŞOK BENKOVİC
Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Filip Benkovic'ten de Trabzonspor'a kötü haber geldi. Kulüpten yapılan açıklamada; Hırvat futbolcunun sol üst arka bölgesinde kas yaralanması tespit edildiği belirtildi.

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