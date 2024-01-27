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Giriş Tarihi: 27.1.2024 14:44

Recep Uçar'ın Kayserispor karnesi

İHA
Recep Uçar’ın Kayserispor karnesi

Kayserispor'da ayrılan Teknik Direktör Recep Uçar, sarı-kırmızılılarla 18 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası olmak üzere toplam 21 resmi maça çıktı.

Kayserispor'da Teknik Direktör Çağdaş Atan ile yolların ayrılmasından sonra ligin 5. haftasında göreve başlayan Recep Uçar, sarı-kırmızılı takımla 18 Süper Lig, 3 de Türkiye Kupası olmak üzere 21 maça çıktı. Recep Uçar yönetimindeki Kayserispor, Süper Lig'de 7 galibiyet, 2 beraberlik, 9 mağlubiyet alırken, Türkiye Kupası'nda da 2 galibiyet elde ederken, 1 kez mağlup oldu.

Kayseri ekibi bu dönemde Süper Lig'de Gaziantep FK, Çaykur Rizespor, Hatayspor, Alanyaspor, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Pendikspor müsabakalarını kazanırken, Başakşehir ve Adana Demirspor ile berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar; Beşiktaş, Ankaragücü, Fenerbahçe, Konyaspor, Sivasspor, Karagümrük, Galatasaray, İstanbulspor ve Samsunspor'a da kaybetti.

Recep Uçar yönetimindeki Kayserispor, Türkiye Kupası'nda ise Iğdır FK ve Vanspor maçlarını kazanırken, Gençlerbirliği'ne elendi.

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Recep Uçar'ın Kayserispor karnesi
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