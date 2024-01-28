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Giriş Tarihi: 28.1.2024

Alanyaspor evinde Pendik’e diş geçiremedi

Alanyaspor evinde Pendik’e diş geçiremedi
Süper Lig'de kendini orta sıralara atmaya çalışan Corendon Alanyaspor, son haftaların formda ekibi Siltaş Yapı Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi 65'te İbrahim Akdağ'ın kendi kalesine gönderdiği golle öne geçti. Ancak pozisyonun öncesinde faul olduğu gerekçesiyle bu gol iptal edildi. 78'de bu kez İstanbul ekibi Mame Thiam ile ağları buldu. Bu golden sonra ataklarını sıklaştıran Akdeniz ekibi, 82. dakikada Leroy Fer ile skora denge getirdi. Kalan dakikalarda iki ekip de girdiği fırsatlardan yararlanamayınca mücadele 1-1 sona erdi.

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Alanyaspor evinde Pendik’e diş geçiremedi
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