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Giriş Tarihi: 28.1.2024 16:24

Bandırma'dan Giresun'a yarım düzine gol

AA
Bandırma’dan Giresun’a yarım düzine gol

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Teksüt Bandırmaspor, sahasında Bitexen Giresunspor'u 6-0 yendi.

Teksüt Bandırmaspor 6 - 0 Bitexen Giresunspor

Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Oğuzhan Uğurlu, Gökmen Baltacı, Kemal Mavi

Teksüt Bandırmaspor: Akın Alkan, Djitte (Dk. 82 Badji), Emirhan Aydoğan (Dk. 63 Mehmet Özcan), Soukou, Jozefzoon (Dk. 63 Metehan Mimaroğlu), Rahmetullah Berişbek, Foor (Dk. 63 Doğan Can Davas), Levent Ayçiçek, Sergen Piçinciol, Mucahit Albayrak, Taha Batuhan Yayıkcı (Dk. 75 Edson Sitoe)
Bitexen Giresunspor: Erkan Anapa, Fatih Yılmaz, Talha Ülvan, Mert Han Kurt (Dk. 46 Ali Emirhan Akçay), Şahin Dik (Dk. 67 Ahmet Lütfü Kara), Ertuğrul Şenlikoğlu, Muhammet Turhan (Dk. 67 Furkan Arda Kabaca), Kasım Alperen Köşker (Dk. 82 Şenel Hami Aydemir), Mehmet Keskin, Anıl Yiğit Çınar, Faruk Can Genç

Goller: Dk. 11 Foor, Dk. 28 (Penaltıdan) ve 43 Djitte, Dk. 39 Emirhan Aydoğan, Dk. 80 Metehan Mimaroğlu, Dk. 90 Soukou (Teksüt Bandırmaspor)
Sarı kart: Dk. 89 Badji (Teksüt Bandırmaspor)

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Bandırma'dan Giresun'a yarım düzine gol
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