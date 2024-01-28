Bandırma’dan Giresun’a yarım düzine gol

Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Oğuzhan Uğurlu, Gökmen Baltacı, Kemal Mavi
Teksüt Bandırmaspor: Akın Alkan, Djitte (Dk. 82 Badji), Emirhan Aydoğan (Dk. 63 Mehmet Özcan), Soukou, Jozefzoon (Dk. 63 Metehan Mimaroğlu), Rahmetullah Berişbek, Foor (Dk. 63 Doğan Can Davas), Levent Ayçiçek, Sergen Piçinciol, Mucahit Albayrak, Taha Batuhan Yayıkcı (Dk. 75 Edson Sitoe)
Bitexen Giresunspor: Erkan Anapa, Fatih Yılmaz, Talha Ülvan, Mert Han Kurt (Dk. 46 Ali Emirhan Akçay), Şahin Dik (Dk. 67 Ahmet Lütfü Kara), Ertuğrul Şenlikoğlu, Muhammet Turhan (Dk. 67 Furkan Arda Kabaca), Kasım Alperen Köşker (Dk. 82 Şenel Hami Aydemir), Mehmet Keskin, Anıl Yiğit Çınar, Faruk Can Genç
Goller: Dk. 11 Foor, Dk. 28 (Penaltıdan) ve 43 Djitte, Dk. 39 Emirhan Aydoğan, Dk. 80 Metehan Mimaroğlu, Dk. 90 Soukou (Teksüt Bandırmaspor)
Sarı kart: Dk. 89 Badji (Teksüt Bandırmaspor)