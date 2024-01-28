Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bodrum FK, Gençlerbirliği'ni son dakikada yıktı
Giriş Tarihi: 28.1.2024 16:39

Bodrum FK, Gençlerbirliği'ni son dakikada yıktı

AA
Bodrum FK, Gençlerbirliği’ni son dakikada yıktı

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Bodrum FK, evinde Gençlerbirliği'ni 90+7'de gelen golle 1-0 yendi.

Bodrum FK 1 - 0 Gençlerbirliği

Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Davut Dakul Çelik, Sezgin Çınar, Ömer Lütfü Aydın

Bodrum FK: Diogo Sousa (Dk. 77 Bahri Can Tosun), Celustka, Erkan Değişmez (Dk. 68 Haqı Osman), Samet Yalçın, Kenan Özer, Üzeyir Ergün, Musah Mohammed, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 68 Celal Dumanlı), Furkan Apaydın, Burak Çoban (Dk. 87 Pedro Brazao)
Gençlerbirliği: Orkun Özdemir, Nzaba, Alperen Babacan, Yasin Güreler, Oğuzhan Berber (90+3 Yiğit Efe Demir), Akabueze (Dk. 70 Jimmy Durmaz), Ensar Kemaloğlu, Aosman (Dk. 81 Rahman Buğra Çağıran), Muhammed Himmet Ertürk, Amilton, Mustapha Yatabare

Gol: Dk. 90+7 Haqı Osman
Sarı kartlar: Dk. 11 Burak Çoban, Dk. 12 Celustka, Dk. 60 Musah Mohammed, Dk. 62 Gökdeniz Bayrakdar (Bodrum FK), Dk. 20 Ensar Kemaloğlu, Dk. 39 Amilton, Dk. 67 Yasin Güreler, Dk. 83 Alperen Babacan (Gençlerbirliği)

EN ÇOK OKUNANLAR

Mahkeme 'VAR'ı hatalı buldu! Maç tekrar edilecek
Muharrem İnce'den Özgür Özel ve CHP'ye salvolar: Bana kumpas kuranları aday yaptılar
Kanada'dan Türkiye kararı: İsveç'e NATO vizesinin ardından harekete geçtiler! Yeniden başlatılacak...
Cumhur İttifakı Ankara adayı Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'ın o sözlerine tepki: Projen yoksa yönetme!
Son dakika: Başkan Erdoğan: Şehirlerimizin kaybedecek bir günü yok
SON DAKİKA: Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP’de seçim mi kurultayın rövanşı mı?
MHP Lideri Bahçeli: CHP zihniyeti sınıfta kalmış, hepten çuvallamıştır
Tırnaklardaki bu belirti kalp hastalığı habercisi! Eğer böyle görünüyorsa…
ARKADAŞINA GÖNDER
Bodrum FK, Gençlerbirliği'ni son dakikada yıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA