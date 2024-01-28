GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Assignon için eski taktik

Sacha Boey'in ayrılığının ardından G.Saray yeniden kaynağa döndü! Sacha Boey'in eski takımı Rennes'in sağ beki Lorenz Assignon için Fransız kulübünün kapısını çalan G.Saray, 5 milyon Euro isteyen Rennes ile pazarlıklarını sıklaştırdı.

Fransız oyuncuda olduğu gibi bir sonraki satıştan pay koyarak bonservisi düşürmek isteyen Aslan, Assignon'un da gelmek istemesi nedeniyle rahat hareket ediyor. Togo asıllı 23 yaşındaki Fransız oyuncu, kulübün altyapısından yetişirken bu sezon 21 maçta görev alıp 2 gol ve 2 asistlik katkı verdi.