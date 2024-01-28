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Giriş Tarihi: 28.1.2024 09:33

Hikmet Karaman: Bu kaybı en kısa zamanda telafi etmek zorundayız

AA
Hikmet Karaman: Bu kaybı en kısa zamanda telafi etmek zorundayız

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında evinde Atakaş Hatayspor'a 1-0 yenilen Yukatel Adana Demirspor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, "Maçı kaybettik, bunu en kısa zamanda deplasman galibiyetiyle telafi etmek zorundayız" dedi.

Hikmet Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iç sahada mağlup olmamaları gerektiğini belirtti. Kendi kalelerine attıkları golle devreyi 1-0 geride kapattıklarını anımsatan Karaman, ikinci yarı yüzde 70 topa sahip olduklarını ve öndeki baskıyı bir türlü gole çeviremediklerini aktardı.

Karaman, belli mevkilerde eksikleri olduğunu bildiklerini vurgulayarak, "Bugünkü maç, özellikle yukarı ve aşağı arasında puan açısından çok önem arz ediyordu. Alınacak 3 puan bizi yukarıda tutacaktı. Maçı kaybettik, bunu en kısa zamanda deplasman galibiyetiyle telafi etmek zorundayız." diye konuştu.

"SAHANIN BAZI BÖLÜMLERİ İNANILMAZ DERECEDE AĞIR"
Zeminden şikayetçi olan Karaman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sahanın dinlenmesi lazım. Belki dışarıdan güzel görünüyor ama dün bir maç oynandı, bugün de biz oynadık. Yani bir takım deplasmandayken diğeri oynayabilir. Değişmeli oynanabilir. Biz deplasmana gidiyoruz, Adanaspor da deplasmana gidiyor. Biz içeri geleceğiz onlar da içeri gelecek. Sahanın bazı bölümleri inanılmaz derecede ağır. Biz yüzde 70 topa sahip olmamıza rağmen iyi paslar olmuyor. Vuruşlar iyi olmadı. Bunu yetkililerin göz önünde bulundurması gerekiyor."

Kendilerini destekleyen taraftarın biraz sabırlı olmasını isteyen Karaman, "Transfer edeceğimiz bazı oyuncu grupları var. Onlar geldiğinde eksik olan mevkilerimiz çok daha farklı bir hale gelecek" değerlendirmesinde bulundu.

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Hikmet Karaman: Bu kaybı en kısa zamanda telafi etmek zorundayız
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