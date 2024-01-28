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Giriş Tarihi: 28.1.2024 16:33

İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu'nun acı günü

İHA
İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu’nun acı günü

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun babası Sadettin Sarıalioğlu, Trabzon’un Of ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun babası, 91 yaşındaki Saadettin Sarıalioğlu çeşitli sağlık sorunlarından tedavi gördüğü Trabzon Kanuni Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde dün vefat etti. Bugün, Of Çarşıbaşı Büyük Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Saadettin Sarıalioğlu, Of merkezde bulunan aile kabristanlığına defnedildi.

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ve ailesini, sevenleri yalnız bırakmadı. Yoğun katılımın olduğu cenazeye; AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adil Karaismailoğlu ve Vehbi Koç, Ortahisar Belediye Başkanı Metin Genç, Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu'nun acı günü
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