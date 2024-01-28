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Giriş Tarihi: 28.1.2024 14:47

Sacha Boey'dan Galatasaray'a veda mesajı

İHA
Sacha Boey’dan Galatasaray’a veda mesajı

Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Fransız sağ bek Sacha Boey, sarı-kırmızılılara veda mesajı paylaştı.

Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Sacha Boey, Alman temsilcisi Bayern Münih'e transfer oldu. Boey, sarı-kırmızılılara veda mesajı paylaştı.

Sarı-Kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Boey, "Bize her zaman destek olan taraftarımıza teşekkürler. Özellikle de bana olan desteğiniz için tüm kalbimle size teşekkür ederim. Sizleri tanımak büyük bir zevkti. Bana çok yardımcı oldunuz. Hoşça kalın" ifadelerini kullandı.

Boey, kendi sosyal medya hesabından sarı-kırmızılılarda geçirdiği dönemdeki görüntülerin yer aldığı videoyu paylaşarak, "Sonsuza kadar hikayemin bir parçası olacaksınız. Teşekkür ederim, seni asla unutmayacağım" dedi.

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Sacha Boey'dan Galatasaray'a veda mesajı
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