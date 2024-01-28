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Giriş Tarihi: 28.1.2024

Semih ve Onur ile eksikler 10’u buldu

Semih ve Onur ile eksikler 10’u buldu
Önce Pendispor'a 4-0 yenilen, ardından Adana Demirspor'la golsüz berabere kalan Beşiktaş, Sivasspor'la deplasmanda oynayacağı maça da sıkıntılı çıkacak. Siyah-beyazlılarda 10 oyuncu bugünkü maçta görev yapmayacak. Mert Günok ve Tayfur Bingöl kart cezaları nedeniyle kadroya alınmadı. Aboubakar ve Masuaku milli takımlarında oldukları için yoklar. Chamberlain, Hadziahmetovic, Emrecan Uzunhan ve Umut Meraş'ın sakatlıklarına ise Semih ile Onur Bulut eklendi. Sağ ayak bileği iç bağlarında yaralanma olan Semih'in 1 ya da 2 hafta, kasığından problem yaşayan Onur'un da 1 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

ÜÇ FUTBOLCU KADROYA DÖNDÜ
Beşiktaş'ta Afrika Uluslar Kupası'ndan geri dönen Daniel Amartey ve Omar Colley ile birlikte iyileşen Salih Uçan Sivas maçı kadrosuna alındı. Zorlu mücadelede Colley ve Salih'in 11'de olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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Semih ve Onur ile eksikler 10’u buldu
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