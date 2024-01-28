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Giriş Tarihi: 28.1.2024

Torreira devrimi!

MEHMET ÖZCAN
Torreira devrimi!

Galatasaray, Uruguaylı oyuncusunun sözleşmesini 4 yıl uzattı. Aşk acısı çektiği için ayrılacağı iddia edilen yıldız orta sahayı Aslan kaptırmadı. 2.7 milyon Euro kazanan Torreira’nın imaj hakları ile kazancı 4 milyonu bulacak

Sağ beki Sacha Boey'yi rekor ücretle (30 milyon Euro bonservis+bonuslar) Bayern Münih'e satan Galatasaray bir başka yıldızını ise kadroda tutma kararı aldı. Arjantin devi Boca Juniors'ın yakın temas kurduğu Lucas Torreira'nın sözleşmesi uzatıldı. 2 yıl daha anlaşması bulunan Uruguaylı oyuncunun ücretinde iyileştirme yapılarak 2028'e kadar G.Saray'da kalması sağlandı. Sarı-kırmızılı kulüp, önümüzdeki günlerde 4 yıllık yeni anlaşmayı resmen açıklayacak. İstikrarlı performansıyla orta sahanın vazgeçilmez ismi olan Lucas Torreira, 2.750 milyon Euro kazanıyordu. Garanti ücreti 3 milyon Euro'nun üzerine çıkarılan Uruguaylı ön libero, imaj hakkı ve maç başı ücretiyle birlikte 4 milyon Euro'ya yakın kazanacak.

LAZIO'YU REDDETMİŞTİ
Muslera ve İcardi başta olmak üzere arkadaşlarıyla çok iyi anlaşan Torreira'ya yaz transfer döneminde Lazio talip olmuştu ancak G.Saray'da mutlu olan 27 yaşındaki yıldız oyuncu teklifi reddetmişti.

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Torreira devrimi!
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