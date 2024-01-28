Torreira devrimi!

Sağ beki Sacha Boey'yi rekor ücretle (30 milyon Euro bonservis+bonuslar) Bayern Münih'e satan Galatasaray bir başka yıldızını ise kadroda tutma kararı aldı. Arjantin devi Boca Juniors'ın yakın temas kurduğu Lucas Torreira'nın sözleşmesi uzatıldı. 2 yıl daha anlaşması bulunan Uruguaylı oyuncunun ücretinde iyileştirme yapılarak 2028'e kadar G.Saray'da kalması sağlandı. Sarı-kırmızılı kulüp, önümüzdeki günlerde 4 yıllık yeni anlaşmayı resmen açıklayacak. İstikrarlı performansıyla orta sahanın vazgeçilmez ismi olan Lucas Torreira, 2.750 milyon Euro kazanıyordu. Garanti ücreti 3 milyon Euro'nun üzerine çıkarılan Uruguaylı ön libero, imaj hakkı ve maç başı ücretiyle birlikte 4 milyon Euro'ya yakın kazanacak.Muslera ve İcardi başta olmak üzere arkadaşlarıyla çok iyi anlaşan Torreira'ya yaz transfer döneminde Lazio talip olmuştu ancak G.Saray'da mutlu olan 27 yaşındaki yıldız oyuncu teklifi reddetmişti.