TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına’dan Konoplya harekatı

BARDHİ'YE İKİ TEKLİF

Bu arada Trabzonspor, sezon sonuna kadar kalma düşüncesinde olan Enis Bardhi için Almanya ve Dubai'den teklif geldiğini doğruladı. Bu taleplerden birinin kiralık, diğerinin ise bonservisiyle birlikte olduğu belirtildi. Bordo-mavili idareciler, teknik ekiple birlikte durum değerlendirmesi yapıp, oyuncuyla ilgili kararını verecek.