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Giriş Tarihi: 28.1.2024 10:13

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Konoplya harekatı

YUNUS EMRE SEL
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına’dan Konoplya harekatı

Sağ bek transferine öncelik veren Trabzon, Daiki Hashioka’dan sonra Yukhym Konoplya'yı da listesine dahil etti.

Trabzonspor'da Larsen'in Malmö'ye gitmesi ve Hüseyin Türkmen'in sakatlanmasının ardından gözler sağ bek transferine çevrildi. Bu bölgeye takviye yapmak için girişimlere başlayan yönetim, Japon futbolcu Daiki Hashioka'nın ardından Shakhtar Donetsk forması giyen Yukhym Konoplya için görüşmelere start verdi. 24 yaşındaki sağ bek için Ukrayna kulübü ile masaya oturan Trabzonspor, bu işi bir an önce bitirmek istiyor.

BARDHİ'YE İKİ TEKLİF
Bu arada Trabzonspor, sezon sonuna kadar kalma düşüncesinde olan Enis Bardhi için Almanya ve Dubai'den teklif geldiğini doğruladı. Bu taleplerden birinin kiralık, diğerinin ise bonservisiyle birlikte olduğu belirtildi. Bordo-mavili idareciler, teknik ekiple birlikte durum değerlendirmesi yapıp, oyuncuyla ilgili kararını verecek.

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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Konoplya harekatı
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