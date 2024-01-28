Üzerime düşeni yaptım ve geldim!

Kanarya'nın yeni transferi Çağlar Söyüncü şampiyonluk hedefi ile İstanbul'a geldi… Milli oyuncu önceki gün sabaha karşı 02.30'da İstanbul'a ulaşırken, şu ifadelerle mutluluğunu paylaştı: "Türk halkı yıllardır arkamdaydı, ben de üstüme düşeni yaptım. Söylenecek çok bir şey yok. Burada Türkiye'deki bütün arkadaşlarımızla aramız iyi. İnşallah sonu güzel bir şampiyonlukla bitiririz."F.Bahçe yönetimi, Çağlar'a kritik bir garanti sundu. Deneyimli stopere, fizik olarak iyi duruma gelmesinin ardından 11 sözü verildi. Çağlar da bu sözün ardından Porto, Roma gibi kulüpleri reddetti. Avrupa'dan aldığı tekliflerde hiçbir takım ilk 11'de oynatma garantisini sağlamadı. 2 milyon Euro (65.9 milyon TL) kiralama bedeli verilen oyuncuya yarım sezon için de 1.5 milyon Euro (49.4 milyon TL) ödenecek.