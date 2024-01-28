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Giriş Tarihi: 28.1.2024

Üzerime düşeni yaptım ve geldim!

Üzerime düşeni yaptım ve geldim!

27 yaşındaki milli oyuncu, “Üzerime düşeni yaptım” diyerek mesajını verip şampiyonluk için her türlü mücadeleyi göstereceğini söyledi

Kanarya'nın yeni transferi Çağlar Söyüncü şampiyonluk hedefi ile İstanbul'a geldi… Milli oyuncu önceki gün sabaha karşı 02.30'da İstanbul'a ulaşırken, şu ifadelerle mutluluğunu paylaştı: "Türk halkı yıllardır arkamdaydı, ben de üstüme düşeni yaptım. Söylenecek çok bir şey yok. Burada Türkiye'deki bütün arkadaşlarımızla aramız iyi. İnşallah sonu güzel bir şampiyonlukla bitiririz."

50 MİLYON TL50 TL ÖDENECEK
F.Bahçe yönetimi, Çağlar'a kritik bir garanti sundu. Deneyimli stopere, fizik olarak iyi duruma gelmesinin ardından 11 sözü verildi. Çağlar da bu sözün ardından Porto, Roma gibi kulüpleri reddetti. Avrupa'dan aldığı tekliflerde hiçbir takım ilk 11'de oynatma garantisini sağlamadı. 2 milyon Euro (65.9 milyon TL) kiralama bedeli verilen oyuncuya yarım sezon için de 1.5 milyon Euro (49.4 milyon TL) ödenecek.

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Üzerime düşeni yaptım ve geldim!
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