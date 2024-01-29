Beşiktaş’ta Trabzonspor maçının hazırlıkları başladı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Fernando Santos yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, şut ve duran top çalışmasının ardından oynanan minyatür kale maçla sona erdi.