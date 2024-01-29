Fenerbahçe’de Bonucci riske edilmedi!

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, yeni transfer Bonucci'yi hazır olmasına rağmen Ankaragücü'ne karşı riske etmedi. Yüksek yaşını da hesaba katan tecrübeli çalıştırıcı, İtalyan stoperin tam olarak formuna kavuştuktan sonra görev almasını istiyor.
36 yaşındaki futbolcu, idmanda bir sakatlık yaşamış ve bir önceki maç olan Başakşehir karşısında kadrodan çıkarılmıştı. Bonucci'nin yerine ise Serdar Aziz maça 11'de başladı. Bu arada yedek kaleci İrfan Can Eğribayat, gribal enfeksiyonu sebebiyle Ankaragücü maçının kadrosunda yer almadı. Yedek kulübesinde 18 yaşındaki Furkan Onur Akyüz oturdu.
ÇAĞLAR KADIKÖY'DE
F.Bahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü, dün Ankaragücü karşılaşmasını stadyumda izledi. Sarı-lacivertli taraftarların büyük ilgi gösterdiği milli stoper, kendisi için yapılan tezahüratlara el sallayarak karşılık verdi. Teknik direktör İsmail Kartal, Çağlar hakkındaki soruları "Resmi imzalar atıldıktan sonra konuşabilirim" şeklinde yanıtladı