Hakem, yönettiği futbol maçında sevgilisine evlilik teklifi etti

Kızıkspor ile Bolu Yıldızspor, dün Karaçayır Futbol Tesisleri'nde 1'inci Amatör Lig mücadelesinde karşı karşıya geldi. İki takımın futbolcuları sahaya "Benimle evlenir misin?" yazan pankart ile çıktı.

Maçın hakemi Özkan Elikaya da elinde çiçek ve yüzükle sahaya çıkarak tribünden kendisini izleyen kız arkadaşı Kübra Şengül'ün yanına gitti. Hakem, burada diz çöküp sevgilisine evlilik teklifi etti. Erkek arkadaşının sürpriz evlilik teklifi karşısında büyük mutluluk yaşayan genç kadın teklife 'Evet' dedi. Kübra Şengül'ün, yüzüğü parmağına takıldığı sırada seyirciler ve futbolcular çifti alkışlayarak tebrik etti.