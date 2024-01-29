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Giriş Tarihi: 29.1.2024 14:37

Hakem, yönettiği futbol maçında sevgilisine evlilik teklifi etti

DHA
Hakem, yönettiği futbol maçında sevgilisine evlilik teklifi etti

Bolu'da 1. Amatör Lig’de Kızıkspor ile Bolu Yıldızspor arasında oynanan maçı yönetem hakem Özkan Elikaya, tribünde maçı izleyen sevgilisi Kübra Şengül'e diz çöküp evlilik teklifi etti. Bu sırada iki takımın futbolcuları da “Benimle evlenir misin?” yazılı pankart tuttu.

Kızıkspor ile Bolu Yıldızspor, dün Karaçayır Futbol Tesisleri'nde 1'inci Amatör Lig mücadelesinde karşı karşıya geldi. İki takımın futbolcuları sahaya "Benimle evlenir misin?" yazan pankart ile çıktı.

Maçın hakemi Özkan Elikaya da elinde çiçek ve yüzükle sahaya çıkarak tribünden kendisini izleyen kız arkadaşı Kübra Şengül'ün yanına gitti. Hakem, burada diz çöküp sevgilisine evlilik teklifi etti. Erkek arkadaşının sürpriz evlilik teklifi karşısında büyük mutluluk yaşayan genç kadın teklife 'Evet' dedi. Kübra Şengül'ün, yüzüğü parmağına takıldığı sırada seyirciler ve futbolcular çifti alkışlayarak tebrik etti.

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Hakem, yönettiği futbol maçında sevgilisine evlilik teklifi etti
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