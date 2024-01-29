Paul Onuachu Afrika Kupası’nda sadece 4 dakika oynadı!

ONUACHU SADECE 4 DAKİKA SÜRE ALABİLDİ

Son anda Nijerya Milli Takımı'nın Afrika Kupası kadrosuna dahil edilen Onuachu, şu ana kadar sadece 4 dakika süre alabildi. Ancak golcü futbolcu, bu sürede Trabzonspor'da 4 müsabaka kaçırdı ve en az bir maç daha olmayacak. Nijerya, Kamerun'u 2-0 mağlup ederken Onuachu'nun gelişi de iyice uzadı.

Nijerya'nın çeyrek finale çıkması nedeniyle Trabzon'a dönme süreci de belirsiz duruma gelirken pazar günü oynanacak Beşiktaş maçını kaçırması da kesinleşti. Milli takımında toplamda sadece 4 dakika süre alabilen Onuachu'nun yokluğu, Trabzonspor adına büyük bir hücum kaybı oldu.