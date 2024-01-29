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Giriş Tarihi: 29.1.2024 09:37 Son Güncelleme: 29.1.2024 09:55

Paul Onuachu Afrika Kupası'nda sadece 4 dakika oynadı!

Paul Onuachu Afrika Kupası’nda sadece 4 dakika oynadı!

Trabzonspor'un formda golcüsü Paul Onuachu, Afrika Kupası'nda Nijerya Milli Takımı çeyrek final biletini alınca Onuachu’nun gelişi gecikti. Golcü oyuncu, pazar günü Beşiktaş maçında da kadroda olmayacak.

Son iki lig maçında yenilen Trabzonspor'da Kasımpaşa maçı öncesi olağanüstü hal ilan edildi. Yoğun maç programında geçtiğimiz haftayı izin yapmadan geçiren takımına Kasımpaşa maçı öncesinde 1 gün izin veren Abdullah Avcı, ekibine de nefes aldırdı. Oyuncuların da bu izinle morallerinin daha iyi hale geldiği öğrenildi.

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Dokuz eksikle çıkacağı Kasımpaşa karşılaşmasında bordo-mavililerde tek hedef galibiyet. Benkovic ve Hüseyin'in sakatlıkları, Denswil'in de hazır olmaması nedeniyle Abdullah Avcı'nın stoper olarak elinde Baniya ve Fernandez kaldı. Bu ikiliyi kullanmayı planlayan Avcı, Mendy'yi de alternatif olarak düşünüyor.

ONUACHU SADECE 4 DAKİKA SÜRE ALABİLDİ

Son anda Nijerya Milli Takımı'nın Afrika Kupası kadrosuna dahil edilen Onuachu, şu ana kadar sadece 4 dakika süre alabildi. Ancak golcü futbolcu, bu sürede Trabzonspor'da 4 müsabaka kaçırdı ve en az bir maç daha olmayacak. Nijerya, Kamerun'u 2-0 mağlup ederken Onuachu'nun gelişi de iyice uzadı.

Nijerya'nın çeyrek finale çıkması nedeniyle Trabzon'a dönme süreci de belirsiz duruma gelirken pazar günü oynanacak Beşiktaş maçını kaçırması da kesinleşti. Milli takımında toplamda sadece 4 dakika süre alabilen Onuachu'nun yokluğu, Trabzonspor adına büyük bir hücum kaybı oldu.

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Paul Onuachu Afrika Kupası'nda sadece 4 dakika oynadı!
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