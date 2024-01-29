Piatek Başakşehir’i uçurdu

, ilk yarısını 2-0 geride kapattığı maçta Konyaspor'u deplasmanda Piatek'in hat-trick'iyle 3-2 mağlup etti. Ev sahibi, 8 ve 14. dakikalarda Louka Prip'in golleriyle soyunma odasına önde girdi. İkinci yarıda açılan, kontrolü eline alan İstanbul temsilcisindeve ağları havalandırarak takımının sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmasını sağladı. Bu sonuçla Başakşehir, 30 puana yükseldi. Düşme hattındaki Konyaspor ise 21 puanda kaldı.