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Giriş Tarihi: 29.1.2024

Piatek Başakşehir’i uçurdu

Piatek Başakşehir’i uçurdu
Başakşehir, ilk yarısını 2-0 geride kapattığı maçta Konyaspor'u deplasmanda Piatek'in hat-trick'iyle 3-2 mağlup etti. Ev sahibi, 8 ve 14. dakikalarda Louka Prip'in golleriyle soyunma odasına önde girdi. İkinci yarıda açılan, kontrolü eline alan İstanbul temsilcisinde 67. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Krzysztof Piatek, 79 ve 90+2'de yine sahneye çıktı ve ağları havalandırarak takımının sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmasını sağladı. Bu sonuçla Başakşehir, 30 puana yükseldi. Düşme hattındaki Konyaspor ise 21 puanda kaldı.

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Piatek Başakşehir’i uçurdu
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