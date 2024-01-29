Son dakika Beşiktaş haberi: Taraftardan Samet Aybaba’ya tepki!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, EMS Yapı Sivasspor'a konuk oldu. Karşılaşma sonrası havalimanı terminalinde Beşiktaşlı bir taraftar ile Beşiktaş Kulübü Sportif Direktörü Samet Aybaba arasında geçen diyalog sosyal medya da gündem oldu.

İşte Samet Aybaba ve Beşiktaşlı taraftar arasında geçen diyalog;

Beşiktaşlı taraftar: "Oyuncunun kontratlarından dolayı eliniz kolunuz bağlı ama yapabileceğiniz çok güzel şeyler var. Bunu yapmanızı bekliyoruz ama hiçbir şey göremiyoruz. Hasan Arat başkan olmadan önce 'transferler hazır' dedi ama hiçbir transfer yok"

Samet Aybaba: "Kolay değil.

Beşiktaşlı taraftar: "Kolay değilse o zaman söz verip buraya gelmeyecekti."

Samet Aybaba: "Çok daha iyi oyuncular getirmek ve daha öncekilerin yaptığı hataları yapmak istemiyoruz ve bunun için direniyoruz."

Beşiktaşlı taraftar: "Biraz hızlı olmanız lazım."

Samet Aybaba: "O geliyor, bu geliyor, büyük paralar, devre arası…"

Beşiktaşlı taraftar: "Feda döneminde daha iyiydik hocam"

Samet Aybaba: "Buranın Beşiktaş olduğunu benden daha iyi kim bilebilir?"

Beşiktaşlı taraftar: "Sayın Hasan Arat, 'Ben oyuncuları getireceğim, 20 ülkede 10 dakika da kapı açacağım' dedi. Bu kapılar nerede hocam?"

Samet Aybaba: "Getireceğiz kardeşim, getireceğiz merak etmeyin."

Beşiktaşlı taraftar: "Transfer yapacağınıza inanıyor musunuz?"

Samet Aybaba: "Ben inanıyorum. Kadroyu görüyor musun? Daha ne kadar transfer yapmamız gerecek"

Beşiktaşı taraftar: "Evet görüyoruz hocam. Beceriksiz hepsi. Hayatlarını zorlaştırın. Uçakla değil, otobüsle götürün."

Samet Aybaba: "Kadro dışı bırakınca 'Niye bıraktı?' diyorsunuz. Arkadaşlar, hepimiz Beşiktaşlıyız. Ortak değerimiz Beşiktaş. Biz, Beşiktaş için mücadele ediyoruz."

Beşiktaşlı taraftar: "Hocam, Aboubakar bize ihanet etti. Niye hala bu takımda?"

Samet Aybaba: "Yollanması için kadro dışı bıraktık ama kadro dışı bırakınca bin kişi bana 'Niye kadro dışı bıraktın?' diye soruyor. Ne yapacağımızı şaşırdık kardeşim. Önümüzdeki sene Beşiktaş'ı görün, daha iyi olacak. Olmazsa eğer beni görmeyeceksiniz zaten."