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Giriş Tarihi: 29.1.2024 11:54

Trabzonspor istemişti, Premier Lig'e gidiyor! Daiki Hashioka...

Trabzonspor istemişti, Premier Lig’e gidiyor! Daiki Hashioka...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Luton Town, Trabzonspor'un da sağ bek adayları arasında yer alan Daiki Hashioka'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Premier Lig ekibi Luton Town, Daiki Hashioka transferinde sona yaklaştı.

Athletic'te yer alan haberde Belçika ekibi St. Truiden'le yapılan görüşmelerin ardından Luton Town'ın Daiki Hashioka transferini tamamlamaya yakın olduğu belirtildi.

Henüz bir anlaşma olmadığı ancak görüşmelerin olumlu ilerlediği ve kısa süre içinde imzaların atılabileceği aktarıldı.

TRABZONSPOR İDDİASI

Kadrosuna sağ bek takviyesi yapmak isteyen Trabzonspor'un da Daiki Hashioka'yla ilgiliendiği iddia edilmişti.

St. Truiden'le ilk olarak 2021'de sözleşme imzalayan Hashioka, kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Japonya'ya döndü.

Belçika ekibi, ertesi sezon Hashioka'nın bonservisini aldı.

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Trabzonspor istemişti, Premier Lig'e gidiyor! Daiki Hashioka...
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