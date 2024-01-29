Trabzonspor istemişti, Premier Lig’e gidiyor! Daiki Hashioka...

Premier Lig ekibi Luton Town, Daiki Hashioka transferinde sona yaklaştı.

Athletic'te yer alan haberde Belçika ekibi St. Truiden'le yapılan görüşmelerin ardından Luton Town'ın Daiki Hashioka transferini tamamlamaya yakın olduğu belirtildi.

Henüz bir anlaşma olmadığı ancak görüşmelerin olumlu ilerlediği ve kısa süre içinde imzaların atılabileceği aktarıldı.

TRABZONSPOR İDDİASI



Kadrosuna sağ bek takviyesi yapmak isteyen Trabzonspor'un da Daiki Hashioka'yla ilgiliendiği iddia edilmişti.

St. Truiden'le ilk olarak 2021'de sözleşme imzalayan Hashioka, kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Japonya'ya döndü.

Belçika ekibi, ertesi sezon Hashioka'nın bonservisini aldı.