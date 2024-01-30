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Giriş Tarihi: 30.1.2024 16:59

Attığı gol sonrası sahada çim yemişti! Bedeli ağır oldu...

Attığı gol sonrası sahada çim yemişti! Bedeli ağır oldu...

Iraklı futbolcu Aymen Hussein, Asya Kupası Çeyrek Final maçında rakip Ürdünlü futbolcuları alaya alarak çim yemeye başladı. Hakem, bu davranışı nedeniyle Hussein'e kırmızı kart gösterdi. 10 kişi rakibi karşısında Ürdün, uzatma dakikalarında attığı iki golle maçı 3-2 kazandı. Iraklılar, rakiplerinin benzer bir kutlama yaptığını, ancak hakemin kart göstermediğini belirterek tepki gösterdi.

Irak ve Ürdün arasında oynanan Asya kupası Çeyrek Final maçında, Iraklı forvet Aymen Hussein takımını 2-1 öne geçirdiği gol sonrası, daha önce çim yiyerek gole sevinen Ürdünlü futbolcular ile dalga geçmek için diz çöküp çim yemeye başladı.

ÜRDÜN UZATMALARDA 2 GOL BULDU

Maçın hakemi bu davranışı centilmenliğe aykırı olarak değerlendirip Hussein'e ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterip oyundan attı. Hussein'nin kırmız kart görmesi takımının turnuvadan elenmesine sebep oldu. Ürdün maçın uzatma dakikalarında iki gol atarak maçı 3-2 kazanırken, Irak turnuvadan elendi.

"KIRMIZI KART OYUNUN GİDİŞATINI DEĞİŞTİRDİ"

Maç sonrası Irak tarafı, Ürdünlü futbolcuların da attıkları gol sonrası topluca oturup çim yediklerini fakat hakemin kart göstermediğini söyleyerek tepki gösterdi. Maç sonrasında Irak teknik direktörü Jesus Casas, "Kırmızı kart oyunun gidişatını değiştirdi. Her turnuvada oyuncular gol attıklarında kutlama yapar. Hakem böyle bir sebeple kırmızı kart vermemeliydi" dedi. Casas, hakemin kararının, skoru korumak için savunma değişiklikleri yapma şanslarını ellerinden aldığını da ekledi.

İşte o gol sevinci:

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Attığı gol sonrası sahada çim yemişti! Bedeli ağır oldu...
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