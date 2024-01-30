Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Dries Mertens: Sezon sonunda futbolu bırakmayı düşünüyorum
Giriş Tarihi: 30.1.2024 16:46 Son Güncelleme: 30.1.2024 16:54

Dries Mertens: Sezon sonunda futbolu bırakmayı düşünüyorum

Dries Mertens: Sezon sonunda futbolu bırakmayı düşünüyorum

Galatasaray'ın 37 yaşındaki Belçikalı yıldızı Dries Mertens, sezon sonunda futbolu bırakmayı planladığını söyledi.

Galatasaray'ın 37 yaşındaki Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, sezon sonu futbol bırakma konusunda planları olduğunu söyledi. VTM'ye konuşan Mertens, "Bu kariyerimin son sezonu mu olacak? Evet sanırım öyle. Geleceğin ne getireceğini bilemezsiniz, ben de çok heyecanlıyım. Görünen o ki kariyerimi Galatasaray'da sonlandıracağım. Garip gelecek belki ama futbolu bırakmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Belçikalı milli yıldız, "Her gün, her zaman futbola açık, çok seviyorum. Dünyadaki en iyi işi yapıyorum. Ancak, aynı zamanda hayatımda daha fazla özgürlük istiyorum" sözleriyle konuşmasını noktaladı. 2022 yazında bedelsiz olarak Napoli'den Galatasaray'a bedelsiz olarak transfer olan Mertens, sarı kırmızılı formayla çıktığı 65 maçta 12 gol atıp 9 asist yaptı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! Tunç Soyer'in üzeri çizildi: CHP'nin İzmir Büyükşehir Adayı belli oldu
CHP'den istifa eden Battal İlgezdi'den bomba çıkış: Parti nereden yönetiliyor? Canlı yayında birbirlerine girdiler...
Eşime çok âşığım çocuğuma onun adını verdim
Başkan Erdoğan AK Parti Seçim Beyannamesi'ni açıkladı! Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik
SON DAKİKA | MHP Lideri Bahçeli'den yerel seçim mesajı: DEM'den medet umanlar sandıkta hüsrana uğrayacak
CHP İzmir'de kriz büyüyor! Çiğli adayına partililerden protesto: Çocuk başkan istemiyoruz
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
‘İsveç sıkıcı, insanlar robot gibi. Türkiye daha güzel’
Son dakika haberi: Santa Maria Kilisesi'ne düzenlenen saldırıda kullanılan silahlardan biri bulundu! DNA incelemesi başladı
Hatay Valisi SABAH’A anlattı! Japon görevliler 'Biz bu yıkımı 4 yılda kaldıramayız' demişti... 7 bin 275 aile evlerine kavuşuyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Dries Mertens: Sezon sonunda futbolu bırakmayı düşünüyorum
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA