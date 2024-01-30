Fenerbahçe eski golcüsüyle görüştü!

Süper Lig'de averajla liderliğini devam ettiren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Ara transfer döneminde kadrosunu Bonucci, Krunic ve son olarak Çağlar Söyüncü ile güçlendiren sarı-laciverli takımda yerli golcü arayışları da devam ediyor.
Yerli golcü transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin eski golcüsü Serdar Dursun ile bir görüşme yaptığı iddia edildi.
İSMAİL KARTAL MESAJI VERMİŞTİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ankaragücü karşılaşmasının ardından forvet transferiyle ilgili bir açıklama yapmış ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Yerli santrfor ile ilgili birkaç aday var. Bununla ilgili kulüp tarafı ilgileniyor."
MARIO BRANCO, SERDAR DURSUN İLE GÖRÜŞTÜ
Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Fatih Karagümrük'te forma giyen eski golcüleri Serdar Dursun ile bir araya geldi. Sports Digitale'da yer alan habere göre; Branco'nun, Serdar Dursun ile kısa bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.
GERİ DÖNÜŞE SICAK BAKIYOR
Haberde, Serdar Dursun'un geri dönüş ihtimalinin olduğu ve oyuncunun da geri dönmeye sıcak baktığı yazıldı. Ayrıca, Fatih Karagümrük takımının da ayrılığa sıcak baktığı kaydedildi. Deneyimli golcü Fenerbahçe formasıyla 19 gol kaydetmişti.