Fenerbahçe eski golcüsüyle görüştü!

MARIO BRANCO, SERDAR DURSUN İLE GÖRÜŞTÜ

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Fatih Karagümrük'te forma giyen eski golcüleri Serdar Dursun ile bir araya geldi. Sports Digitale'da yer alan habere göre; Branco'nun, Serdar Dursun ile kısa bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

GERİ DÖNÜŞE SICAK BAKIYOR

Haberde, Serdar Dursun'un geri dönüş ihtimalinin olduğu ve oyuncunun da geri dönmeye sıcak baktığı yazıldı. Ayrıca, Fatih Karagümrük takımının da ayrılığa sıcak baktığı kaydedildi. Deneyimli golcü Fenerbahçe formasıyla 19 gol kaydetmişti.