Galatasaray direkleri geçemedi, rekoru kırdı! Okan Buruk tarihe geçti...

G.Saray bu sezon direk dövmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, G.Antep karşısında toplam 5 kez direğe nişan alırken, bu sezon en fazla lig maçında en az iki kez direğe takılan tek ekip oldu. Gaziantep, Trabzonspor, Sivasspor, Adana Demirspor, Alanya, Hatayspor ve İstanbulspor karşılaşmalarında Aslan'ın en az iki şutu direkten döndü.