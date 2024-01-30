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Giriş Tarihi: 30.1.2024 08:51 Son Güncelleme: 30.1.2024 08:53

Galatasaray direkleri geçemedi, rekoru kırdı! Okan Buruk tarihe geçti...

Galatasaray direkleri geçemedi, rekoru kırdı! Okan Buruk tarihe geçti...

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, 1-0 geriye düştüğü maçta Gaziantep'i Zaha ve Barış Alper'in golleriyle 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, dünkü karşılaşmada tam 5 kez direğe takıldı. Galatasaray, bu alanda bir rekor kırdı.

G.Saray bu sezon direk dövmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, G.Antep karşısında toplam 5 kez direğe nişan alırken, bu sezon en fazla lig maçında en az iki kez direğe takılan tek ekip oldu. Gaziantep, Trabzonspor, Sivasspor, Adana Demirspor, Alanya, Hatayspor ve İstanbulspor karşılaşmalarında Aslan'ın en az iki şutu direkten döndü.



22 DEFA ŞANS KAÇTI
Sarı-kırmızılılar toplamda ise 22 kez direkten dönen vuruş yaptı. Öte yandan 2014-15 sezonundan bu yana bir lig maçında 5 şutu direkte patlayan ilk takım da G.Saray oldu.



SON TARİH YAZICI OKAN BURUK!

Galatasaray evinde geriye düştüğü maçta Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ederken, teknik direktör Okan Buruk da büyük bir gurur yaşadı. 50 yaşındaki çalıştırıcı, sarı-kırmızılı takımın başında iç sahada üst üste 15. galibiyetini alarak bu alanda kulübün efsane isimlerinden Gündüz Kılıç'ı geride bıraktı. Bir ilki başaran Buruk, tarihi bir rekora imza attı.

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Galatasaray direkleri geçemedi, rekoru kırdı! Okan Buruk tarihe geçti...
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