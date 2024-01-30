GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Jonathan Clauss teması

Galatasaray için dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. L'Equipe'de yer alan habere göre; Galatasaray, Olimpik Marsilya'da forma giyen Fransız milli sağ bek Jonathan Clauss'e teklif sundu. Oyuncunun aracılar vasıtasıyla Galatasaray'a önerildiği belirtilen haberde, oyuncunun hedefinin farklı olduğu ve Fransa Milli Takımı'nda as sağ bek durumundayken EURO 2024 öncesi ayrılmaya pek sıcak bakmadığının altı çizildi.

MARSİLYA'DAN AYRILMAYA SICAK BAKMIYOR

Transferdeki tek sıkıntının ise Clauss'un Marsilya'dan ayrılmaya çok istekli olmaması ve oyuncunun ikna edilmesi gerektiği olduğu vurgulandı. Clauss'un EURO 2024'ten sonra ise transfer olmaya daha sıcak baktığı çünkü Marsilya ile sözleşmesinin 2025 yazında biteceği kaydedildi. 2022/23 sezonunun başında Lens'ten Marsilya'ya transfer olan 31 yaşındaki sağ bek, mavi beyazlı forma ile çıktığı 70 maçta 4 gol ve 20 asistlik performans sergiledi.

