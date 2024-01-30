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Giriş Tarihi: 30.1.2024 15:14

Samsunspor'dan hakem tepkisi

Samsunspor’dan hakem tepkisi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, deplasmanda İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçtaki hakem kararlarına tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, deplasmanda İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçtaki hakem kararlarına tepki gösterdi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, son zamanlarda müsabaka hakemlerinin özellikle Samsunspor'a karşı neredeyse tüm müsabakalarda ilginç yaklaşımlarda bulunduğu belirtildi.

İstanbulspor maçında açık penaltı ve kırmızı kart olarak nitelendirilen pozisyonun iyi niyeti aşacak şekilde göz ardı edildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dün oynanan İstanbulspor karşılaşmasındaki skandal hakem kararları yine oynanan futbolun önüne geçmiştir. İlgili müsabakada açık bir şekilde iki penaltı ve bir kırmızı kart pozisyonu görmezden gelinmiştir. Daha vahim olan ise tartışmasız herkes tarafından penaltı olarak nitelendirilen iki pozisyonda müsabaka hakemi VAR'a dahi gitmemiş ve verdiği tüm kararlarla herkesin kafasında ciddi soru işareti oluşturmuştur. Açık şekilde kırmızı kart olarak nitelendirilen pozisyonda ise kulübümüz futbolcusunun dizine tabanla basılmıştır."

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Samsunspor'dan hakem tepkisi
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