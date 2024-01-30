Samsunspor’un Ocak ayı karnesi! Gisdol en başarılı 3. hoca oldu

Gisdol, ligde Samsunspor ile 16 maçta 1.67 puan ortalaması tutturarak 23 karşılaşmada 2.61 puan ortalaması tutturan İsmail Kartal ve Okan Buruk'un ardından en iyi puan ortalamasına sahip 3. teknik direktör olarak dikkat çekti. Yine Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı da 15 maçta 1.67 puan ortalaması yakalayarak, Gisdol ile aynı sırayı paylaştı.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 2 Şubat Cuma günü saat 20.00'de Galatasaray'ı ağırlayacak.

