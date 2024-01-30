Yeni transfer Çağlar Söyüncü’nün maliyeti belli oldu!

Fenerbahçe'de uzun süredir beklenen imza dün atıldı. Sarı-lacivertiler, Atletico Madrid'den kiraladığı ve önceki gün İstanbul'a getirdiği Çağlar Söyüncü'yü dün 5 aylığına renklerine bağladı. İspanyol kulübüne 2 milyon Euro kiralık bedeli ödeyecek olan sarı-lacivertli yönetim, oyuncuya da 1.5 milyon Euro verecek.
27 yaşındaki milli stoper, imza töreninde, "Güzel bir takımımız var. Sabırsızlıkla aralarına katılmayı bekliyorum. Kulübümüzün de benim de hedefim şampiyonluk ve kupalar kazanmak" dedi. Çağlar, sosyal medya hesabından taraftara "Haydi şampiyon olalım" çağrısı yaptı.
TARİHİ REKOR!
İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin bir sezonda 36 resmi maçta 30 galibiyeti gören ilk teknik adamı oldu. Tecrübeli hoca, 2.58 puan ortalaması yakalamayı başardı. Sarı-lacivertli takım da bu başarı ile bir rekora imza atarken, aynı zamanda 101 gol atıp sadece 31 gol yedi.