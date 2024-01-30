Yeni transfer Çağlar Söyüncü’nün maliyeti belli oldu!





TARİHİ REKOR!

İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin bir sezonda 36 resmi maçta 30 galibiyeti gören ilk teknik adamı oldu. Tecrübeli hoca, 2.58 puan ortalaması yakalamayı başardı. Sarı-lacivertli takım da bu başarı ile bir rekora imza atarken, aynı zamanda 101 gol atıp sadece 31 gol yedi.