Adana Demirspor’da 3 ayrılık birden! Resmen açıklandı...

Adana Demirspor'da peş peşe ayrılıklar devam ediyor. Kulüp tarafından yapılan açıklamada; Benjamin Stambouli ve Mbaye Niang ile yolların ayrılığı belirtildi.

STAMBOULI AÇIKLAMASI

"Profesyonel futbolcumuz Benjamin Stambouli'nin, babasının vefatı sonrasındaki süreçte ailesinin yanında olma talebi neticesinde oyuncumuzla beraber aldığımız karar doğrultusunda karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Stambouli'ye kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.