Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Adana Demirspor'da 3 ayrılık birden! Resmen açıklandı...
Giriş Tarihi: 31.1.2024 15:30

Adana Demirspor'da 3 ayrılık birden! Resmen açıklandı...

AA
Adana Demirspor’da 3 ayrılık birden! Resmen açıklandı...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor'da yaprak dökümü devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamada; Benjamin Stambouli ve Mbaye Niang ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Adana Demirspor'da peş peşe ayrılıklar devam ediyor. Kulüp tarafından yapılan açıklamada; Benjamin Stambouli ve Mbaye Niang ile yolların ayrılığı belirtildi.

STAMBOULI AÇIKLAMASI

"Profesyonel futbolcumuz Benjamin Stambouli'nin, babasının vefatı sonrasındaki süreçte ailesinin yanında olma talebi neticesinde oyuncumuzla beraber aldığımız karar doğrultusunda karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Stambouli'ye kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

FETÖ ve PKK'dan ortak yayın! İsveç kararı sonrasında örgütleri korku sardı
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na dert yandı: Beni İmamoğlu'ndan kurtarın...
Bakan Tunç’tan Bekir Bozdağ’a yönelik çirkin harekete sert tepki: Milli iradeye büyük bir saygısızlık
30 milyonluk mirasa ortak oldu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA! Gezi provokasyonunun baş aktörü Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü: Karar TBMM'de okundu
Putin tehlikenin farkında mı?
SON DAKİKA | Santa Maria Kilisesi’ndeki silahlı saldırıda flaş gelişme! Teröristlerin kullandığı araç bulundu
Taylor Swift dua etsin ki Türk değil
CHP’li İBB’ye sert sözlerle yüklendi! Eski ortaklar arasına ‘billboard’ girdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana Demirspor'da 3 ayrılık birden! Resmen açıklandı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA