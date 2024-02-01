BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Aboubakar’dan hayır yok

Büyük bir düşüş içinde olan ve 3 maçtır gol dahi atamayan Beşiktaş, Vincent Aboubakar'a umut bağlamıştı. Ancak Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen ve kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçirilen Kamerunlu futbolcudan kötü haber geldi. Arka adalesinde 2. evre gerilme tespit edilen yıldız ismin en az ik ihafta sahalardan uzak olacağı belirtildi.

Eksikler nedeniyle tam hazır olmadan Sivasspor maçında forma giyen Salih Uçan'da ise gerilme ve kanama tespit edildi. Onun da tedavisi sürecinin 2 haftayı bulacağı vurgulandı. Siyah-beyazlılarda bu iki futbolcunun yanı sıra Onur Bulut, Semih Kılıçsoy, Umut Meraş, Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic'in sakatlıkları bulunuyor.