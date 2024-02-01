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Giriş Tarihi: 1.2.2024 11:41 Son Güncelleme: 1.2.2024 11:50

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal nereden nereye! 23.6 milyon TL'lik prim gitti

Ogün ŞAHİNOĞLU
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal nereden nereye! 23.6 milyon TL’lik prim gitti

Geçen sezona geri dönüşleriyle damga vuran Beşiktaş artık reaksiyon veremiyor. Tarihinin en kötü sezonlarından birisini geçiren Kartal, mağlup duruma düştüğü 11 karşılaşmada 29 puanı çimlere gömerken toplamda da 23.6 milyon TL primden oldu.

Geri dönüşlerde geçen dönemin en iyi takımı (24 puan) olan Beşiktaş, bu sezon ise tam tersi bir görüntü sergiliyor. Sezon başından beri bu hastalığını bir türlü yenemeyen Kartal'a yeni teknik direktör Fernando Santos da çare olamadı.

Portekizli çalıştırıcı ile Pendikspor ve Sivasspor maçlarını kaybeden Beşiktaş, ligde oynadığı 23 müsabakanın 11'inde yenik duruma düştü. Siyahbeyazlılar, bu karşılaşmaların 9'unu çeviremezken sadece 1'er kez beraberlik ve galibiyet aldı.

Kara Kartal, tam 29 puan kaybederken 23.6 milyon TL de puan priminden oldu. Konferans Ligi'nde de 4 defa geriye düşen Beşiktaş, bu maçların 3'ünde reaksiyon gösteremezken 1'inden eşitlikle ayrıldı ve 10 puanı çimlere gömdü.

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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal nereden nereye! 23.6 milyon TL'lik prim gitti
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