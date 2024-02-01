BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal nereden nereye! 23.6 milyon TL’lik prim gitti

Geri dönüşlerde geçen dönemin en iyi takımı (24 puan) olan Beşiktaş, bu sezon ise tam tersi bir görüntü sergiliyor. Sezon başından beri bu hastalığını bir türlü yenemeyen Kartal'a yeni teknik direktör Fernando Santos da çare olamadı.

Portekizli çalıştırıcı ile Pendikspor ve Sivasspor maçlarını kaybeden Beşiktaş, ligde oynadığı 23 müsabakanın 11'inde yenik duruma düştü. Siyahbeyazlılar, bu karşılaşmaların 9'unu çeviremezken sadece 1'er kez beraberlik ve galibiyet aldı.

Kara Kartal, tam 29 puan kaybederken 23.6 milyon TL de puan priminden oldu. Konferans Ligi'nde de 4 defa geriye düşen Beşiktaş, bu maçların 3'ünde reaksiyon gösteremezken 1'inden eşitlikle ayrıldı ve 10 puanı çimlere gömdü.