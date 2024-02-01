FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'ya "yeni Szymanski" geliyor: Adrian Benedyczak

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de kurmaylar transfer çalışmalarını hızlandırdı. Leonardo Bonucci, Çağlar Söyüncü ve Rade Krunic'i renklerine bağlayan Sarı-Lacivertliler için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin İtalya'da forma giyen Polonyalı orta sahayı gündemine aldığı belirtildi. Süper Lig devinde teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda temasların hızlandırıldığı aktarıldı.

HENÜZ TEKLİF YAPILMADI

Fenerbahçe, Parma'da forma giyen Adrian Benedyczak'ı gündemine aldı. Sarı-Lacivertlilerin, Sebastian Szymanski'nin vatandaşını kadrosuna katmak istediği belirtildi. Fenerbahçe'de scout departmanının Adrian Benedyczak'ı takibe aldığı vurgulandı. Süper Lig devinin, 23 yaşındaki orta saha için takipte olduğu ancak henüz resmi bir teklif yapılmadığı aktarıldı. (Fotomaç)

