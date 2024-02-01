Hikmet Karaman’a ‘kel’ diyerek hakaret eden sanığa 2 yıl hapis istemi

Olay, 6 Mart 2022'de Kayseri'de meydana geldi. İddiaya göre, Kayserispor'da görev yaptığı dönemde Hikmet Karaman, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Serhat Ö., isimli bir kişi ise söz konusu paylaşımın altına, küfürlü bir yazı yazdı. Ardından da 'kel' şeklinde yorum yaptı.

Şikayet üzerine şüpheli Serhat Ö. hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütülerek iddianame düzenlendi. İddianame kapsamında, 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Kayseri 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, sanık Serhat Ö. katılmadı. Mahkeme hakimi sanığın yurt dışında olması nedeniyle ifadesinin alınması için yakalama kararı çıkarılmasına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

