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Giriş Tarihi: 1.2.2024 13:36

Trendyol 1. Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

AA
Trendyol 1. Lig’de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Trendyol 1. Lig'in 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın maçlarında görevlendirilen hakemler şunlar:

2 Şubat Cuma
20.00 Sakaryaspor-Teksüt Bandırmaspor: Furkan Aksuoğlu

3 Şubat Cumartesi
13.30 Ankara Keçiörengücü-Boluspor: Ayberk Demirbaş
13.30 Ümraniyespor-Bodrum FK: Adnan Deniz Kayatepe
16.00 Kocaelispor-Adanaspor: Yasin Kol
19.00 Göztepe-Altay: Alpaslan Şen

4 Şubat Pazar
13.30 Erzurumspor FK-Astor Enerji Şanlıurfaspor: Fatih Tokail
13.30 Tuzlaspor-Manisa FK: Batuhan Kolak
16.00 Gençlerbirliği-Ahlatcı Çorum FK: Yiğit Arslan
19.00 Bitexen Giresunspor-Eyüpspor: Ömer Faruk Gültekin

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Trendyol 1. Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
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