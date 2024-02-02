GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Kurzawa, Galatasaray’ı reddetmiş

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray, önceliğini sağ ve sol bek hattına vermişti. Cimbom'un PSG'nin yıldız sol bek oyuncusu Layvin Kurzawa için transfer teklifi yaptığı ancak oyuncunun bu teklifi geri çevirdiği öğrenildi.

Fransız medyasındaki haberlere göre Kurzawa, son günlerde Galatasaray ve başka takımlardan gelen teklifleri geri çevirdi. 31 yaşındaki Fransız oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Tecrübeli oyuncunun adı geçtiğimiz yıllarda da G.Saray ile anılmıştı. Kurzawa bu sezon PSG formasıyla yalnızca 1 maça çıkıp 8 dakika süre aldı.