Milli yıldızlara Montella morali

SABAH Spor, Türk futbolunun gündemini belirlemeye devam ediyor. A Milli Takım'ın Teknik Direktörü Vincezco Montella ile yaptığımız ve dünkü sayfalarda yer alan röportajımız büyük ses getirdi. İtalyan hocanın, EURO 2024 ve Ay-Yıldızlı ekip hakkındaki açıklamaları TV'lerin spor kanallarında, internetlerde ve sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu.
Montella'nın, özellikle Barış'la ilgili "Tam bir İngiliz anahtarı"
sözleri Galatasaray camiasını sevindirirken oyuncuyu da motive etti. Real Madrid'li Arda Güler
'i de onurlandıran Montella, "Kalemizde sorun yok" diyerek milli eldivenlere hem sahip çıktı, hem de moral aşıladı.