Milli yıldızlara Montella morali

SABAH Spor, Türk futbolunun gündemini belirlemeye devam ediyor. A Milli Takım'ın Teknik Direktörü Vincezco Montella ile yaptığımız ve dünkü sayfalarda yer alan röportajımız büyük ses getirdi.Montella'nın, özellikle Barış'la ilgilisözleri Galatasaray camiasını sevindirirken oyuncuyu da motive etti. Real Madrid'li'i de onurlandıran Montella, "Kalemizde sorun yok" diyerek