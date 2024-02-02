Son dakika haberi: Galatasaray’dan art arda transfer bombası! İşte Carlos Vinicius ve Serge Aurier’in sözleşme detayları...

Galatasaray, iki yeni transferi için resmi açıklamada bulundu.
Galatasaray, yaptığı açıklamada Carlos Vinicius'u kirlık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Sarı-kırmızılı takım, Fulham'a 600 bin euro kiralama bedeli verirken ve oyuncuya da sezon sonuna kadar 600 bin Euro ödeyecek.
İşte Galatasaray'ın açıklaması: "Profesyonel futbolcu Carlos Vinicius Alves Morais ve kulübü Fulham Football Club Limited ile oyuncunun 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 600.000 euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2023-2024 sezonu için net 600.000 euro sezonluk ücret ödenecektir."
AURIER'İN LİSANSI ÇIKTI
Ayrıca Galatasaray, Nottingham Forest'tan Serge Aurier'i transfer ettiğini de duyurdu.
İşte Galatasaray'ın açıklaması: Profesyonel futbolcu Serge Alain Stephane Aurier ve kulübü Nottingham Forest Football Club Limited ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 100.000 euro transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2023/2024 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Buna göre, futbolcumuza 2023/2024 sezonu için net 600.000 euro garanti ücret ile net 150.000 euro imza ücreti ödenecektir."