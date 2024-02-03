Ankara’da ses yok

GEÇEN hafta İstanbul'da Fenerbahçe'ye boyun eğen Ankaragücü, sahasında Sivasspor'u konuk etti. Eryaman Stadyumu'ndaki maçta iki takımın da hücumları sonuç vermedi ve karşılaşma 0-0 sona erdi.Emre Belözoğlu'nun ekibi sarı-lacivertliler, ligdeki 11. beraberliğini aldı. Son 5 maçından sadece bir galibiyet çıkarabilen Sivasspor, dün de istediğini elde edemedi. Başkent ekibi 29, kırmızı-beyazlılar 30 puana yükseldi.