Beşiktaş, Trabzonspor maçına hazır

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel çift kale maçla tamamlandı.

Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlı ekip, tesislerinde kampa girdi.