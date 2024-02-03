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Giriş Tarihi: 3.2.2024 14:08

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Djiku için 8 milyon Euro'ya ret

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Djiku için 8 milyon Euro’ya ret

Mücadele ettiği tüm kulvarda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de savunmanın önemli isimlerinden biri olan Alexander Djiku'ya 8 milyon Euro'luk teklif geldi. Fenerbahçe ise bu teklifi reddetti.

Sezon başında büyük bir yapılanmaya giden Fenerbahçe, takımı yıldız isimlerle güçlendirdi. Kanarya, ara transfer dönemine de hızlı bir başlangıç yaptı. 4 transfer yapan Sarı-Lacivertlilerde, 5 de ayrılık yaşandı. Fenerbahçe'nin sezon başında renklerine kattığı Alexander Djiku, performansıyla Avrupa'nın önemli kulüplerinin iştahını kabartıyor. Bu sezon ortaya koyduğu performansla taraftarların sevgilisi olan tecrübeli oyuncuya İtalya Ligi'nde transferin son gününde iki takım talip oldu.

İki takımın Fenerbahçe'ye 8 milyon Euro'luk teklif yaptığı iddia edildi. Sarı-Lacivertli yönetimin ise bu teklifleri geri çevirdiği öğrenildi. F.Bahçe'nin, sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı yıldız oyuncu, son oynanan Ankaragücü maçında 90 dakika sahada kalmış ve futboluyla parmak ısırtmıştı. Ganalı yıldız, Süper Lig'de bu sezon savunma oyuncuları arasında kendi yarı sahasında tehlikeli top kaybı yapmayan tek isim oldu. 29 yaşındaki savunmacı, Fenerbahçe ile 21 maçta forma giydi ve takımına 1 gol katkısı verdi. (Takvim)

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Djiku için 8 milyon Euro'ya ret
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