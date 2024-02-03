Fenerbahçe’nin borcu 11 milyar 466 milyon TL

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılıyor. Toplantıda konuşma yapan Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, 1 Haziran 2023-31 Ağustos 2023 dönemin ilişkin mali tablo hakkında bilgiler verdi. Kulübün Varlıklar toplamının 6 milyar 252 milyon TL olduğunu belirten Vodina, net gelirin 2 milyar 508 milyon, giderlerin 1 milyar 701 milyon TL, finansman giderleri 485 milyon TL, dönem karı da 304 milyon TL olduğunu ifade etti. Vodina, kulübün borcunun da 11 milyar 466 milyon TL olduğunu açıkladı.

BURAK KIZILHAN KONUŞTU

"İhtiyaç duyulan bölgelere, hızlı takviyelerle transfer dönemine hızlı bir giriş yaptık! Tüm çalışmaları için Selahattin Baki, Mario Branco ve Okan Özkan'a camiamız adına teşekkür ediyorum!"

"Siz sadece futbolda Fenerbahçe ile yarışıyorsunuz. Fenerbahçe, Türk sporunda ve ülkesinin geleceğinde bambaşka bir yerde."