Hatay nefes aldı

SÜPER Lig'de 10 maçlık galibiyet hasretini geçen hafta Adana Demirspor deplasmanında noktalayan Hatayspor (5B/5M), dün konuk ettiği Karagümrük'ü de 3-1 yenip 2'de 2 yaparak moral depoladı. 33. dakikada Emre Mor'un pasında ceza sahasına giren Rohden'in şutunda, top direğin dibinden dışarı çıktı. Ev sahibi takım 42'de öne geçti. Görkem'in kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen51'de Strandberg penaltıdan skoru 2-0'a getirdi. İstanbul ekibinin yoğun baskısı sonuç verdi. Kaleci Erce'nin hatasını affetmeyen Kevin Lasagna, 86'da farkı bire indirse de