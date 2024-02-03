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Giriş Tarihi: 3.2.2024

Hatay nefes aldı

Hatay nefes aldı
SÜPER Lig'de 10 maçlık galibiyet hasretini geçen hafta Adana Demirspor deplasmanında noktalayan Hatayspor (5B/5M), dün konuk ettiği Karagümrük'ü de 3-1 yenip 2'de 2 yaparak moral depoladı. 33. dakikada Emre Mor'un pasında ceza sahasına giren Rohden'in şutunda, top direğin dibinden dışarı çıktı. Ev sahibi takım 42'de öne geçti. Görkem'in kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Massanga, kafayla topu filelerle buluşturdu: 1-0. 51'de Strandberg penaltıdan skoru 2-0'a getirdi. İstanbul ekibinin yoğun baskısı sonuç verdi. Kaleci Erce'nin hatasını affetmeyen Kevin Lasagna, 86'da farkı bire indirse de 90+5'te bir kez daha sahne alan Massanga tabelayı belirledi: 3-1.
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Hatay nefes aldı
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