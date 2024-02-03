Son dakika haberleri: Fenerbahçe liderlik için Antalya’da! Kritik maçta ilk 11’ler belli oldu...

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Ligde 23 maçta 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 60 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, averaj farkıyla Galatasaray'ın önünde lider durumda bulunuyor.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
ANTALYASPOR: Helton, Erdoğan, Veysel, Bahadır, Güray, Kaluzinski, Bytyqi, Safuri, Saric, Larson, Buksa.
FENERBAHÇE: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Ferdi, Krunic, İsmail, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko.
Trabzonspor karşısında alınan 3-2'lik yenilginin ardından çıktığı 12 lig maçında 9 galibiyet ve 3 beraberlik alan İsmail Kartal'ın öğrencileri, son 2 maçında rakiplerine puan vermedi.
MKE Ankaragücü maçının ardından milli futbolcu Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna kattığını duyuran Fenerbahçe, hafta içinde Bartuğ Elmas'ı EMS Yapı Sivasspor'a, Emre Mor'u VavaCars Fatih Karagümrük'e ve Miguel Crespo'yu da İspanya ekibi Rayo Vallecano'ya kiraladığını açıkladı.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ İLK KEZ SÜPER LİG'DE
Altınordu altyapısından yetişip Avrupa'ya transfer olan Çağlar Söyüncü, teknik direktör İsmail Kartal'ın şans vermesi durumunda kariyerinde ilk kez Süper Lig mücadelesinde forma giyecek.
27 yaşındaki futbolcu daha önce Almanya Bundesliga, İngiltere Premier Lig ve İsparya LaLiga'da forma giydi.
DZEKO 4 MAÇTIR SUSKUN
Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Edin Dzeko, ligde 4 maçtır gol atamıyor.
Kaydettiği 16 golle, gol krallığı yarışında zirvede bulunan Dzeko, 16. haftada iç sahada oynanan ve sarı-lacivertli takımın 7-1 kazandığı TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde hat-trick yaptıktan sonra golle buluşamadı.
Fenerbahçe, ligdeki son 4 maçında 5 gol atarken, bu gollerin ikisi İrfan Can Kahveci, ikisi Cengiz Ünder'den geldi. RAMS Başakşehir deplasmanında sarı-lacivertli ekibe 3 puanı getiren isim ise penaltıdan kaydettiği golle Michy Batshuayi oldu.