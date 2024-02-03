Son dakika haberleri: Fenerbahçe liderlik için Antalya’da! Kritik maçta ilk 11’ler belli oldu...

DZEKO 4 MAÇTIR SUSKUN

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Edin Dzeko, ligde 4 maçtır gol atamıyor.

Kaydettiği 16 golle, gol krallığı yarışında zirvede bulunan Dzeko, 16. haftada iç sahada oynanan ve sarı-lacivertli takımın 7-1 kazandığı TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde hat-trick yaptıktan sonra golle buluşamadı.

Fenerbahçe, ligdeki son 4 maçında 5 gol atarken, bu gollerin ikisi İrfan Can Kahveci, ikisi Cengiz Ünder'den geldi. RAMS Başakşehir deplasmanında sarı-lacivertli ekibe 3 puanı getiren isim ise penaltıdan kaydettiği golle Michy Batshuayi oldu.