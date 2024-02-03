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Giriş Tarihi: 3.2.2024 11:20 Son Güncelleme: 3.2.2024 11:27

TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı'dan önce analiz, sonra motive

YUNUS EMRE SEL
TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı’dan önce analiz, sonra motive

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, hafta içi Beşiktaş'ı analiz etti. Bu doğrultuda takıma taktik çalışma yaptırdı. Ayrıca oyuncularını zihinsel olarak maça hazırlamak için çaba harcadı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve talebeleri üst üste kaybedilen üç karşılaşmanın ardından, yarın İstanbul'da oynayacakları Beşiktaş maçını dönüm noktası olarak görüyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ekstra mesai yapan Avcı, yardımcılarıyla birlikte rakiplerini analiz etti.

Bu doğrultuda takıma taktik çalışma yaptıran deneyimli hoca, oyuncularını motive etmek için de yoğun çaba harcadı. Tecrübeli çalıştırıcının takıma yönelik konuşmasında, "İki takım da zor günlerden geçiyor. Kazanan biraz olsun rahatlayacak. Üç puan için elimizden gelenin en iyisini yapıp, sahadan üç puanla ayrılacağımıza inanıyorum. 90 dakika boyunca mücadeleyi bırakmazsak hedefimize ulaşırız" dediği öğrenildi.

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TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı'dan önce analiz, sonra motive
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