TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına’dan Joe Worrall’a kanca

Trabzonspor'da transfer hareketliliği sürüyor. Karadeniz temsilcisi birçok oyuncuyla temaslarına devam ediyor. Bunlardan biri de İngiliz savunma oyuncusu Joe Worrall. Ada basınında yer alan haberlere göre Trabzonspor, 27 yaşındaki savunma oyuncusu için kulübü Nottingham Forest'e 4 milyon Euro'luk resmi teklfiini sundu. Worrall'ın Nottingham ile 2026'ya kadar kontratı bulunuyor.

Worrall'ın Karadeniz ekibinden gelen teklife olumlu yaklaştığı belirtildi. Kulüpler arasında görüşmelerin ise devam ettiği kaydedildi. Bordo-Mavililerin 1.90 boyundaki tecrübeli stoperi renklerine katarak bu bölgeyi de güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi. Worrall bu sezon Nottingham formasını 9 defa taşıdı. Gol veya asist üretemedi. 1 defa oyundan atıldı. (Fotomaç)