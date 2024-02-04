Fernando Santos: Adil bir skordu, takımımı tebrik ediyorum

Süper Lig'de 24'üncü haftanın kapanış maçında Beşiktaş, konuk ettiği Trabzonspor'u 2-0 yendi. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Santos, son 3 maçta en az 7-8 gol fırsatı bulduklarını ancak atamadıklarını belirterek, "Bu müsabakada daha az şans yakalamamıza rağmen gol attık. Adil bir skordu, takımımı tebrik ediyorum. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Oyuncularımızı kutluyorum. Kazandığımız için çok mutluyuz ama ayaklarımız yere basmalı. Daha çok çalışarak devam etmeliyiz. Trabzonspor'un yakaladığı pozisyonlarda basit hatalar yaptık. Bunu düzeltmeliyiz" diye konuştu.

"DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ STRATEJİ İŞE YARADI"

Fernando Santos, Trabzonspor karşısında tercih ettiği oyuncular, mevkileri ve maç esnasındaki değişikliklerle ilgili bir soruya, "Düşündüğümüz strateji işe yaradı. Strateji olumlu işledi. Maça göre strateji belirlemeyi benimsiyorum. Oyunculara güvenim her zaman sürecek" yanıtını verdi.

"SÜPER LİG, DÜNYADAKİ DİĞER İNSANLARIN DÜŞÜNDÜĞÜNDEN DAHA KALİTELİ"

Türk futboluna ve Süper Lig'e dair görüşlerini paylaşan Santos, şunları kaydetti:

"Süper Lig kaliteli bir lig. Çoğu takım iyi mücadele ediyor. Süper Lig, dünyadaki diğer insanların düşündüğünden daha kaliteli. Maçlar yüksek tempoda oynanıyor. Maçlar çok git gelli oynanıyor. Takım boyları bazen çok uzun olabiliyor. Büyük liglerdeki oyuncuların Türkiye'de oynamaları zor. Bazı yerlerde Türkiye'deki tempo yok."