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Giriş Tarihi: 4.2.2024 10:40

Son dakika Beşiktaş haberi: Cenk Tosun bir adım önde

Son dakika Beşiktaş haberi: Cenk Tosun bir adım önde

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı öncesi Portekizli hocanın, en önde Muleka ile Cenk Tosun arasında henüz net karar vermese de milli golcüyü bir adım önde tuttuğu öğrenildi.

Beşiktaş'ta kart cezası nedeniyle Sivasspor maçında görev alamayan Mert Günok, Trabzonspor karşısında kaleyi yeniden devralacak. Savunma dörtlüsünün Svensson, Necip, Colley ve Bakhtiyor olması beklenirken önlerinde ise Amartey'in forma giyeceği kaydedildi. Merkezde ise Amir, Salih ve Chamberlain'in yokluğunda Gedson ve Demir Ege forma giyecek. Semih Kılıçsoy'un 11'e dönüşü beklenirken Rashica kesin olarak forma bulacak isimler arasında. Portekizli hocanın, en önde Muleka ile Cenk Tosun arasında henüz net karar vermese de milli golcüyü bir adım önde tuttuğu öğrenildi.

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Son dakika Beşiktaş haberi: Cenk Tosun bir adım önde
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