Son dakika Galatasaray haberi: Barış Alper Yılmaz formayı aldı zammı kaptı!

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz rüzgârı esmeye devam ediyor. Sol bekte joker olan Barış Alper, hocası Okan Buruk'la görüşmüş ve hücum hattında oynamak istediğini dile getirmişti. Zaha ve Tete'yi yedek bırakan Buruk da oyuncusuna sağ açıkta şans verdi. Trabzon'dan sonra Samsun deplasmanına da damgasını vuran milli oyuncu iyi futbolunu golle süsledi. Teknik direktör Okan Buruk, Carlos Vinicius transferi ve Ziyech'in takıma dönüşüne rağmen Barış Alper'i 11'in bankosu olarak görüyor. Buruk'un sağ açıkta ilk tercihi konumuna gelen 2000 doğumlu oyuncu, yönetim tarafından ise yeni sözleşmeyle ödüllendirilecek. Geçen sezon ücreti 10 milyon TL'ye çıkartılan Barış Alper'e yüzde yüzün üzerinde zam yolda. İtalya başta olmak üzere Avrupa'dan kulüplerin takip ettiği yıldız futbolcuya sezon sonu teklifler gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.