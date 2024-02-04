SON DAKİKA: Süper Lig’de derbi heyecanı! Beşiktaş - Trabzonspor maçında ilk düdük çaldı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında bugün Beşiktaş evinde Trabzonspor'u konuk ediyor. Zorlu karşılaşmada ilk düdük çaldı. Beşiktaş'ta Gambiyalı futbolcu Omar Colley, rahatsızlığı nedeniyle müsabakada forma giyemeyecek.
Bu sezon ligde beklentilerin altında iki takım da bu maçtan 3 puanla ayrılmak ve kötü gidişata dur demek istiyor. Beşiktaş son 3 lig maçında 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alırken, Trabzonspor ise son 4 maçında 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.
İLK MAÇI TRABZONSPOR KAZANMIŞTI
Süper Ligin 5. haftasında oynanan ilk karşılaşmada Trabzonspor, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etmişti.
11'LER BELLİ OLDU
Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Zainutdinov, Umut, Amartey, Gedson, Rashica, Ghezzal, Semih, Cenk.
Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Denswil, Eren, Berat, Mendy, Bardhi, Visca, Trezeguet, Enis.