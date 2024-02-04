SON DAKİKA: Süper Lig’de derbi heyecanı! Beşiktaş - Trabzonspor maçında ilk düdük çaldı

Bu sezon ligde beklentilerin altında iki takım da bu maçtan 3 puanla ayrılmak ve kötü gidişata dur demek istiyor. Beşiktaş son 3 lig maçında 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alırken, Trabzonspor ise son 4 maçında 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.