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Giriş Tarihi: 4.2.2024 17:54 Son Güncelleme: 4.2.2024 18:56

SON DAKİKA: Süper Lig'de derbi heyecanı! Beşiktaş - Trabzonspor maçında ilk düdük çaldı

SON DAKİKA: Süper Lig’de derbi heyecanı! Beşiktaş - Trabzonspor maçında ilk düdük çaldı

SON DAKİKA HABERİ: Trendyol Süper Lig'de derbi heyecanı... 24. hafta maçında Beşiktaş evinde Trabzonspor'u ağırlıyor. Bu sezon taraftarlarına hayal kırıklığı yaratan iki takım da bu maçtan 3 puanla ayrılmak ve kötü gidişata dur demek istiyor. Zorlu mücadelenin ilk düdüğü çaldı. Maçın detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında bugün Beşiktaş evinde Trabzonspor'u konuk ediyor. Zorlu karşılaşmada ilk düdük çaldı. Beşiktaş'ta Gambiyalı futbolcu Omar Colley, rahatsızlığı nedeniyle müsabakada forma giyemeyecek.

CANLI | BEŞİKTAŞ 0-0 TRABZONSPOR

Bu sezon ligde beklentilerin altında iki takım da bu maçtan 3 puanla ayrılmak ve kötü gidişata dur demek istiyor. Beşiktaş son 3 lig maçında 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alırken, Trabzonspor ise son 4 maçında 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

İLK MAÇI TRABZONSPOR KAZANMIŞTI

Süper Ligin 5. haftasında oynanan ilk karşılaşmada Trabzonspor, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etmişti.

11'LER BELLİ OLDU

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Zainutdinov, Umut, Amartey, Gedson, Rashica, Ghezzal, Semih, Cenk.

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Denswil, Eren, Berat, Mendy, Bardhi, Visca, Trezeguet, Enis.

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SON DAKİKA: Süper Lig'de derbi heyecanı! Beşiktaş - Trabzonspor maçında ilk düdük çaldı
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