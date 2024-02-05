35 geldi 35 yolda!

Kasasını ara transferde yaptığı Sacha Boey ve Cedric Bakambu satışları ile dolduran Cimbom, 35 milyon Euro'luk (1 milyar 155 milyon TL) net gelirin sahibi oldu. Sarı-kırmızılı kulüp, yerli yıldızlarına gelen teklifleri ise ocak ayında değerlendirmeye almadı ve pazarlıklar için sezon sonunu işaret etti. EURO 2024'te A Milli Takım'la boy gösterecek Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz'dan da en az 35 milyon Euro bonservis geliri bekleniyor. Aslan'ın yerli oyuncuları özellikle Şampiyonlar Ligi sayesinde piyasa yaptı. Hollanda devi Ajax uzun süredir Kerem'le ilgilenirken Lazio başta olmak üzere İtalyan kulüpleri, Barış Alper'i takip ediyor. Abdülkerim de Zenit'in ardından birçok yabancı takımın transfer listesine girdi.Teknik direktör Okan Buruk, yapılan yabancı yıldız transferlerine rağmen (Davinson Sanchez, Zaha, Tete, Ziyech) Abdülkerim ve Kerem'den vazgeçmedi, jokeri Barış Alper'i ilk 11'e monte etti. Yönetim cephesinde yerli milli yıldızlar için sezon sonunda çift haneli bonservis içeren teklifler gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.Son zamanlarda eleştirilmesine rağmen Kerem Aktürkoğlu, bu sezon 19 gole direkt etki etti. 12 golün yanı sıra 7 de asist yaptı. 25 yaşındaki futbolcu, ağları 1 kez daha bulması durumunda 2021- 22 sezonunda sarı-kırmızılı formayla attığı 13 gollük rekorunu egale edecek.Fas Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösteren Hakim Ziyech, hafta sonu İstanbul'a döndü. Turnuvada takımı ile 3 maçta sahaya çıkan ve 1-1 biten Kongo müsabakasında asist yapan tecrübeli oyuncu, Güney Afrika'ya karşı son 16 turunda alınan 2-0'lık yenilgi sonrası turnuvaya da nokta koydu. Suudi Arabistan'a transferi gerçekleşmeyen Ziyech, bu sezonu sarı-kırmızılı takımda tamamlayacak